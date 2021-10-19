У Харківській області напали на COVID-відділення. Його охоронятиме поліція

У Куп'янському районі Харківської області чоловік напав на чоловіка. У зв'язку з цим медзаклад перебуватиме під охороною правоохоронців.

Про це заявив керівник Куп'янського територіального медичного об'єднання Євген Синько, передає РБК-Україна з посиланням на заява .

За його словами, напад на COVID-відділення стався 15 жовтня. Чоловік пошкодив Медичне обладнання та розбив вікна в лікарні в селищі Ковшарівка.

"Молодий чоловік займався не зовсім правильними речами: розбив вікна приймальні COVID-відділення, перевернув меблі, зіпсував обладнання, поваляв кисневі балони. Ми звернулися із заявою до відділення поліції", - заявив Синько.

Він додав, що з 19 жовтня біля COVID-стаціонару чергуватимуть патрульні, щоб забезпечити порядок і безпеку пацієнтів і працівників медзакладу.