В Харьковской области разоблачили подделку COVID-документации на миллионы гривен

"Очередную группу злоумышленников, которые продавали поддельные сертификаты о вакцинации и результаты ПЦР-тестов, полицейские ликвидировали на Харьковщине", - написал Клименко.

По его словам, к так называемой "схеме" было привлечено 10 человек, которые незаконно использовали логотип медлаборатории и печати различных медучреждений.

Так, злоумышленники успели изготовить и продать более 40 тысяч поддельных справок и около 500 COVID-сертификатов.

"В итоге "наработали" злоумышленники себе на 4 статьи Уголовного кодекса семеро из них (включая организатора) задержаны", - добавил глава Нацполиции.

Фото: в Харьковской области разоблачили подделку COVID-документации (facebook.com/iklymenko.fb)