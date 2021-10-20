У Харківській області викрили підробку COVID-документації на мільйони гривень

"Чергову групу зловмисників, які продавали фальшовані сертифікати про вакцинацію та результати ПЛР-тестів, поліцейські ліквідували на Харківщині", - написав Клименко.

За його словами, до так званої "схеми" було залучено 10 осіб, які незаконно використовували логотип медлабораторії та печатки різних медустанов.

Так, зловмисники встигли виготовити та продати понад 40 тисяч підроблених довідок та близько 500 COVID-сертифікатів.

"У результаті "напрацювали" зловмисники собі на 4 статті Кримінального кодексу семеро з них (включаючи організатора) затримані", - додав глава Нацполіції.

Фото: у Харківській області викрили підробку COVID-документації (facebook.com/iklymenko.fb)