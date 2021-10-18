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В Херсоне критическая ситуация с COVID, больницы заполнены почти на 100%

Автор: Сергей Пышкин

В Херсоне городские больницы, которые принимают больных коронавирусом людей - заполнены почти на 100%. Инфицированных вынуждены госпитализировать в ближайшие медучреждения города.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова и.о. заместителя городского головы Херсона Роман Головня.

В городе отмечается критическая ситуация с госпитализацией больных коронавирусом пациентов и койко-местами.

"Проводится госпитализация в ближайшие больницы, в частности, это город Олешки и сейчас отрабатывается вариант Белозерской районной больницы", - отметил и.о. заместителя городского головы Херсона.

Головня призывает местных отнестись с пониманием к ситуации, когда пациентам предлагают госпитализироваться не в городскую больницу, поскольку медучреждения сегодня работают в критическом режиме.

По его словам, за эти долгие выходные в Херсоне заболели около 1,5 тысяч человек и погибли 41 человек.

"Эти цифры очень большие и полностью подтверждают решение о введении красной зоны", - добавил Головня.

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