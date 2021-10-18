В Херсоні критична ситуація з COVID, лікарні заповнені майже на 100%

В місті відзначається критична ситуація з госпіталізацією хворих на коронавірус пацієнтів та ліжко-місцями.

"Проводиться госпіталізація в найближчі лікарні, зокрема, це місто Олешки й зараз відпрацьовується варіант Білозерської районної лікарні", - відзначив в.о.заступника міського голови Херсона.

Головня закликає місцевих поставитись із розумінням до ситуації, коли пацієнтам пропонують госпіталізуватися не до міської лікарні, оскільки медзаклади сьогодні працюють в критичному режимі.

За його словами, за ці довгі вихідні в Херсоні захворіли близько 1,5 тисяч осіб й загинули 41 людина.

"Ці цифри дуже великі й повністю підтверджують рішення щодо введення червоної зони", - додав Головня.