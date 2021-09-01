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Херсонская область может усилить карантин: регион близок к "желтой" зоне

Автор: Дмитрий Левицкий

Глава регионального "Лабораторного центра" Юрий Ромаскевич прогнозирует, что Херсонская область со следующей недели может оказаться в "желтой" зоне адаптивного карантина. Он рассказал, какими могут быть новые ограничения в области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Новый день".

По словам Ромаскевича, если эпидемиологические показатели области станут "желтыми", то регион вернется к дистанционному обучению. Но это коснется только тех заведений, где будет вакцинировано меньше, чем 80% персонала.

По мнению руководителя лабораторного центра, заболеваемость в Херсонской области начала расти из-за многочисленного потока людей из оккупированного Крыма.

"Думаю, что увеличение количества заражений произошло из-за многочисленных путешествующих, которые пересекают КПВВ со стороны оккупированного Крыма. Там штамм "Дельта" начал свирепствовать задолго до того, как он пришел к нам, и принесли его именно те, кто возвращался с полуострова", - пояснил он.

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КарантинХерсонская областьКоронавирус