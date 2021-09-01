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Херсонська область може посилити карантин: регіон близький до "жовтої" зони

Автор: Дмитро Левицький

Очільник регіонального "Лабораторного центру" Юрій Ромаскевич прогнозує, що Херсонська область з наступного тижня може опинитися у "жовтій" зоні адаптивного карантину. Він розповів, якими можуть бути нові обмеження в області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Новий день".

За словами Ромаскевича, якщо епідеміологічні показники області стануть "жовтими", то регіон повернеться до дистанційного навчання. Але це торкнеться тільки тих закладів, де буде вакциновано менше, ніж 80% персоналу.

На думку керівника лабораторного центру, захворюваність в Херсонській області почала рости через численний потік людей з окупованого Криму.

"Гадаю, що збільшення кількості інфікувань сталося через численних подорожуючих, котрі перетинають КПВВ з боку окупованого Криму. Там штам "Дельта" почав лютувати задовго до того, як він прийшов до нас, і принесли його саме ті, хто повертався з півострова", - пояснив він.

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КарантинХерсонская областьКоронавірус