Херсонська область може посилити карантин: регіон близький до "жовтої" зони

Очільник регіонального "Лабораторного центру" Юрій Ромаскевич прогнозує, що Херсонська область з наступного тижня може опинитися у "жовтій" зоні адаптивного карантину. Він розповів, якими можуть бути нові обмеження в області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Новий день" .

За словами Ромаскевича, якщо епідеміологічні показники області стануть "жовтими", то регіон повернеться до дистанційного навчання. Але це торкнеться тільки тих закладів, де буде вакциновано менше, ніж 80% персоналу.

На думку керівника лабораторного центру, захворюваність в Херсонській області почала рости через численний потік людей з окупованого Криму.

"Гадаю, що збільшення кількості інфікувань сталося через численних подорожуючих, котрі перетинають КПВВ з боку окупованого Криму. Там штам "Дельта" почав лютувати задовго до того, як він прийшов до нас, і принесли його саме ті, хто повертався з півострова", - пояснив він.