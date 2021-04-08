Херсонская область ввела жесткий карантин: что запретили
Фото: Херсонская область ужесточает карантин (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Херсонской области комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение усилить карантин. Власти опубликовали список новых запретов.
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОГА.
Отметим, Херсонская область - это единственный регион, который находится в "желтой" зоне карантина. В области запретили:
- принимать посетителей в кафе и ресторанах (разрешено работать на доставку и "на вынос");
- работу ТРЦ и других непродовольственных магазинов;
- работу учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий;
- работу спортзалов и фитнес-центров (разрешено тренироваться спортсменам национальных сборных команд Украины и их тренерам);
- проведение спортивных, развлекательных, социальных, рекламных массовых мероприятий (кроме официальных спортивных соревнований, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины);
- работу непродовольственных рынков;
- работу детских садов;
- перевозки пассажиров общественным транспортом с заполнением более 50%;
Что разрашили:
- работу финансовых учреждений;
- работу почты;
- работу автозаправочных комплексов;
- работу ветеринарных клиник;
- деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств;
- деятельность по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного пользования;
- работу парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.
Ранее в Херсонской ОГА сообщили об ухудшении ситуации с коронавирусом. Количество новых заражений и смертей растет в связи с циркуляцией более новых заразных штаммов коронавируса.
Напомним, с сегодняшнего дня Тернополь и Чернигов усилили карантин.
Ранее сообщалось, что Харьковская область может попасть в "красную зону" в ближайшие дни.