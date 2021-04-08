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Херсонская область ввела жесткий карантин: что запретили

Новина українською → Херсон, Четверг 08 апреля 2021 10:42
Херсонская область ввела жесткий карантин: что запретили Фото: Херсонская область ужесточает карантин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Херсонской области комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение усилить карантин. Власти опубликовали список новых запретов.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОГА.

Отметим, Херсонская область - это единственный регион, который находится в "желтой" зоне карантина. В области запретили:

  • принимать посетителей в кафе и ресторанах (разрешено работать на доставку и "на вынос");
  • работу ТРЦ и других непродовольственных магазинов;
  • работу учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий;
  • работу спортзалов и фитнес-центров (разрешено тренироваться спортсменам национальных сборных команд Украины и их тренерам);
  • проведение спортивных, развлекательных, социальных, рекламных массовых мероприятий (кроме официальных спортивных соревнований, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины);
  • работу непродовольственных рынков;
  • работу детских садов;
  • перевозки пассажиров общественным транспортом с заполнением более 50%;

Что разрашили:

  • работу финансовых учреждений;
  • работу почты;
  • работу автозаправочных комплексов;
  • работу ветеринарных клиник;
  • деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств;
  • деятельность по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного пользования;
  • работу парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.

Ранее в Херсонской ОГА сообщили об ухудшении ситуации с коронавирусом. Количество новых заражений и смертей растет в связи с циркуляцией более новых заразных штаммов коронавируса.

Напомним, с сегодняшнего дня Тернополь и Чернигов усилили карантин.

Ранее сообщалось, что Харьковская область может попасть в "красную зону" в ближайшие дни.

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