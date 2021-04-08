Херсонська область ввела жорсткий карантин: що заборонили
Фото: Херсонська область посилює карантин (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Херсонській області комісії з питань ТЕБ та НС прийняла рішення посилити карантин. Влада опублікувала список нових заборон.
Зазначимо, Херсонська область - це єдиний регіон, який перебуває в "жовтій" зоні карантину. В області заборонили:
- приймати відвідувачів у кафе та ресторанах (дозволено працювати на доставку та "на виніс");
- роботу ТРЦ та інших непродовольчих магазинів;
- роботу закладів культури і проведення культурних масових заходів;
- роботу спортзалів та фітнес центрів (дозволено тренуватись спортсменам національних збірних команд України та їх тренерам);
- проведення спортивних, розважальних, соціальних, рекламних масових заходів (крім офіційних спортивних змагань, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України);
- роботу непродовольчих ринків;
- роботу дитячих садочків;
- перевезення пасажирів громадським транспортом із заповненням понад 50%;
Що дозволили:
- роботу фінансових установ;
- роботу пошти;
- роботу автозаправних комплексів;
- роботу ветеринарних клінік;
- діяльність з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;
- діяльність з ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку;
- роботу перукарень та салонів краси за попереднім записом.
Раніше у Херсонській ОДА повідомили про погіршення ситуації з коронавірусом. Кількість нових заражень та смертей зростає у зв'язку з циркуляцією нових більш заразних штамів коронавірусу.
Нагадаємо, з сьогоднішнього дня Тернопіль і Чернігів посилили карантин.
Раніше повідомлялось, що Харківська область може потрапити в "червону зону" в найближчі дні.