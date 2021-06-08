В Херсонской области начали вакцинировать жителей Крыма: где можно сделать прививку

В Херсонской области начали вакцинацию от коронавируса жителей оккупированной Автономной Республики Крым. Свои первые прививки сделали два человека.
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской облгосадминистрации.
"Уже 2 человека из временно оккупированной АР Крым получили первую дозу вакцины от COVID-19 в амбулатории г. Геническ", - говорится в сообщении.
Сейчас Министерством здравоохранения Украины для граждан Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях, открыта запись на прививки против COVID-19 через портал "Дія". В Херсонской области для этой цели определены 6 пунктов, где планируется прививка вакциной CoronaVac.
"Важно! С собой необходимо иметь паспорт, а также индивидуальный идентификационный код. Прививка бесплатная", - отметили в Херсонской ОГА.
Напомним, в эту субботу в Херсоне откроют три центра вакцинации от коронавируса. Начнут вакцинировать от COVID-19 записавшихся в лист ожидания в приложении или через сайт "Дія".