В Херсонской области начали вакцинировать жителей Крыма: где можно сделать прививку

В Херсонской области начали вакцинацию от коронавируса жителей оккупированной Автономной Республики Крым. Свои первые прививки сделали два человека.

"Уже 2 человека из временно оккупированной АР Крым получили первую дозу вакцины от COVID-19 в амбулатории г. Геническ", - говорится в сообщении.

Сейчас Министерством здравоохранения Украины для граждан Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях, открыта запись на прививки против COVID-19 через портал "Дія". В Херсонской области для этой цели определены 6 пунктов, где планируется прививка вакциной CoronaVac.

Где можно сделать прививку от коронавируса жителям Крыма:

КНП "Херсонская городская клиническая больница им. А. С. Лучанского"; КНП "Херсонская городская клиническая больница им. А. И О. Тропиных", поликлиника № 1; КНП "Херсонская городская клиническая больница им. Е. Е. Карабелеша", поликлиника № 1; Амбулатория общей практики-семейной медицины в г. Геническ, проспект Мира, 130; Амбулатория общей практики-семейной медицины, село Чонгар, ул., Шевченко, 68 А; Амбулатория общей практики-семейной медицины, пгт Каланчак, переулок Заречный, 14.

"Важно! С собой необходимо иметь паспорт, а также индивидуальный идентификационный код. Прививка бесплатная", - отметили в Херсонской ОГА.