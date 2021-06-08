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В Херсонской области начали вакцинировать жителей Крыма: где можно сделать прививку

Автор: Андрей Василюк

В Херсонской области начали вакцинацию от коронавируса жителей оккупированной Автономной Республики Крым. Свои первые прививки сделали два человека.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской облгосадминистрации.

"Уже 2 человека из временно оккупированной АР Крым получили первую дозу вакцины от COVID-19 в амбулатории г. Геническ", - говорится в сообщении.

Сейчас Министерством здравоохранения Украины для граждан Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях, открыта запись на прививки против COVID-19 через портал "Дія". В Херсонской области для этой цели определены 6 пунктов, где планируется прививка вакциной CoronaVac.

Где можно сделать прививку от коронавируса жителям Крыма:

  1. КНП "Херсонская городская клиническая больница им. А. С. Лучанского";
  2. КНП "Херсонская городская клиническая больница им. А. И О. Тропиных", поликлиника № 1;
  3. КНП "Херсонская городская клиническая больница им. Е. Е. Карабелеша", поликлиника № 1;
  4. Амбулатория общей практики-семейной медицины в г. Геническ, проспект Мира, 130;
  5. Амбулатория общей практики-семейной медицины, село Чонгар, ул., Шевченко, 68 А;
  6. Амбулатория общей практики-семейной медицины, пгт Каланчак, переулок Заречный, 14.

"Важно! С собой необходимо иметь паспорт, а также индивидуальный идентификационный код. Прививка бесплатная", - отметили в Херсонской ОГА.

Напомним, в эту субботу в Херсоне откроют три центра вакцинации от коронавируса. Начнут вакцинировать от COVID-19 записавшихся в лист ожидания в приложении или через сайт "Дія".

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