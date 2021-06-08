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В Херсонській області почали вакцинувати жителів Криму: де можна зробити щеплення

Автор: Андрій Василюк

В Херсонській області почали вакцинацію від коронавірусу жителів окупованї Автономної республіки Крим. Свої перші щеплення зробили дві особи.

Про це повідомляє прес-служба Херсонської облдержадміністрації.

"Вже 2 особи із тимчасово окупованої АР Крим отримали першу дозу вакцини від COVID-19 в амбулаторії м. Генічеськ", - йдеться в повідомленні.

Наразі Міністерством охорони здоров’я України для громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, відкрито записи на щеплення проти COVID-19 через портал "Дія". В Херсонській області для цієї мети визначено 6 пунктів, де планується щеплення вакциною CoronaVac.

Де можна зробити щеплення від коронавірусу жителям Криму:

  1. КНП "Херсонська міська клінічна лікарня ім.О.С. Лучанського";
  2. КНП "Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних", поліклініка № 1;
  3. КНП "Херсонська міська клінічна лікарня ім.Є.Є. Карабелеша", поліклініка № 1;
  4. Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини у м. Генічеськ, проспект Миру, 130;
  5. Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, село Чонгар, вул., Шевченка, 68 А;
  6. Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, смт Каланчак, провулок Зарічний, 14.

"Важливо! З собою необхідно мати паспорт, а також індивідуальний ідентифікаційний код. Щеплення безкоштовне", - зазначили в Херсонській ОДА.

Нагадаємо, цієї суботи в Херсоні відкриють три центри вакцинації від коронавірусу. Почнуть вакцинувати від COVID-19 тих, що записалися у лист очікування у додатку або через сайт "Дія".

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