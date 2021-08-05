В Херсонской области основным циркулирующим штаммом является "Дельта"

"В Херсонской области циркулирует "Дельта" штамм. Два положительных случая были от 17 июня. К сожалению, один человек умер 30 июня, другой - 3 июля", - заявил санврач Херсонской области.

По его словам, образцы материалов направлялись из области на исследование еще 16-17 июня, результаты стали известны в среду.

"Учитывая, что "Дельта" штамм постепенно вытесняет другие штаммы, можно сказать с уверенностью, но без документальных подтверждений, что на сегодня он является основным циркулирующим штаммом на территории области", - заявил Ромаскевич.