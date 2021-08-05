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В Херсонской области основным циркулирующим штаммом является "Дельта"

Автор: РБК-Украина

Главный государственный санитарный врач Херсонской области Юрий Ромаскевич заявил, что в регионе штамм "Дельта" циркулирует с июня месяца. При этом он подчеркнул, что "Дельта" штамм является основным циркулирующим на территории Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Херсонской ОГА.

"В Херсонской области циркулирует "Дельта" штамм. Два положительных случая были от 17 июня. К сожалению, один человек умер 30 июня, другой - 3 июля", - заявил санврач Херсонской области.

По его словам, образцы материалов направлялись из области на исследование еще 16-17 июня, результаты стали известны в среду.

"Учитывая, что "Дельта" штамм постепенно вытесняет другие штаммы, можно сказать с уверенностью, но без документальных подтверждений, что на сегодня он является основным циркулирующим штаммом на территории области", - заявил Ромаскевич.

Напомним, в Украине зафиксировали уже почти 150 случаев "Дельта" штамма коронавируса.

Кроме того, в Минздраве рассказали, какие симптому появляются у больных, которые заразились "Дельта" штаммом.

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Херсонская областьКоронавирус "Дельта"