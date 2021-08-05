У Херсонській області основним циркулюючим штамом є "Дельта"

"У Херсонській області циркулює "Дельта" штам. Два позитивних випадки були від 17 червня. На жаль, одна людина померла 30 червня, інша - 3 липня", - заявив санлікар Херсонської області.

За його словами, зразки матеріалів направлялися з області на дослідження ще 16-17 червня, результати стали відомі в середу.

"Враховуючи, що" Дельта" штам поступово витісняє інші штами, можна сказати з упевненістю, але без документальних підтверджень, що на сьогодні він є основним циркулюючим штамом на території області", - заявив Ромаскевич.