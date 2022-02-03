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У Херсонській області зафіксували перші випадки штаму "Омікрон"

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Херсонська область, Четвер 03 лютого 2022 13:28
У Херсонській області зафіксували перші випадки штаму "Омікрон" Фото: у Херсонській області зафіксували перші випадки штаму "Омікрон" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Херсонській області зафіксували перші в регіоні випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон". Інфікувалися майже 30 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного санітарного лікаря Херсонської області Юрія Ромаскевича у Facebook.

"За результатами секвенування надісланих до референс лабораторії зразків в області виявлено циркуляцію штамму "Омікрон". З 30 ПЛР-зразків 29 надали позитивний результат на саме цей штам, що свідчить не лише про його циркуляцію, але й про те, що він став домінуючим", - написав Ромаскевич.

Нагадаємо, вчора штам "Омікрон" підтвердили у Чернігівській області.

Додамо, за словами головного санлікаря України Ігоря Кузіна, скоро штам коронавірусу "Омікрон" може витіснити варіант "Дельта".

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