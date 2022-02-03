У Херсонській області зафіксували перші випадки штаму "Омікрон"

"За результатами секвенування надісланих до референс лабораторії зразків в області виявлено циркуляцію штамму "Омікрон". З 30 ПЛР-зразків 29 надали позитивний результат на саме цей штам, що свідчить не лише про його циркуляцію, але й про те, що він став домінуючим", - написав Ромаскевич.