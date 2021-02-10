Кто хочет вакцинироваться от коронавируса: будет карта спроса в регионах

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что в стране готовят карту спроса тех, кто хочет вакцинироваться от коронавирус. Будут принимать электронные заявки.

По его словам, через портал "Дия" можно подать заявку.

"Мы начали прием электронных заявлений от украинцев, которые планируют прививаться. Так мы можем сформировать спрос в регионах", - считает он.

Министр отметил, что будет карта спроса в регионах. Так можно будет, в частности, сформировать дату записи на вакцинацию, считает он.