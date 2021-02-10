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Хто хоче вакцинуватися від коронавірусу: буде мапа попиту в регіонах

Автор: Анастасія Рокитна

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що в країні готують мапу попиту тих, хто хоче вакцинуватись від коронавірусу. Будуть приймати електронні заявки.

Про це він заявив в ході форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".

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За його словами, через портал "Дія" можна подати заявку.

"Ми почали прийом таких електронних заяв від українців, які планують вакцинуватись. Так ми можемо сформувати попит в регіонах", - вважає він.

Міністр зазначив, що буде мапа попиту в регіонах. Так можна буде, зокрема, сформувати дату запису на вакцинацію, вважає він.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я анонсували старт масової вакцинації українців з 15 лютого.

Як раніше повідомлялось, в Україні після отримання вакцини від коронавірусу розпочнеться перший етап вакцинації. У Міністерстві охорони здоров'я запевнили, що доступ до вакцин буде у всіх.

Зазначимо, українці, які перехворіли COVID-19, не отримають щеплення від хвороби в першій хвилі вакцинації.

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