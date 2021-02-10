Хто хоче вакцинуватися від коронавірусу: буде мапа попиту в регіонах

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що в країні готують мапу попиту тих, хто хоче вакцинуватись від коронавірусу. Будуть приймати електронні заявки.
За його словами, через портал "Дія" можна подати заявку.
"Ми почали прийом таких електронних заяв від українців, які планують вакцинуватись. Так ми можемо сформувати попит в регіонах", - вважає він.
Міністр зазначив, що буде мапа попиту в регіонах. Так можна буде, зокрема, сформувати дату запису на вакцинацію, вважає він.
Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я анонсували старт масової вакцинації українців з 15 лютого.
Як раніше повідомлялось, в Україні після отримання вакцини від коронавірусу розпочнеться перший етап вакцинації. У Міністерстві охорони здоров'я запевнили, що доступ до вакцин буде у всіх.
Зазначимо, українці, які перехворіли COVID-19, не отримають щеплення від хвороби в першій хвилі вакцинації.