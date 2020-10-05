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Хуже, чем сообщалось: в Белом доме признали, что утаили реальное состояние здоровья Трампа

Автор: РБК-Украина

Состояние президента США Дональда Трампа, который заразился коронавирусом, в пятницу было намного хуже, чем заявили официальные лица. Врачи рекомендовали президенту отправиться в больницу, увидев, что у него поднялась температура и снизился уровень кислорода в крови.

Об этом заявил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз, сообщает Reuters.

"Могу сказать вам, самое важное, что мы видим сейчас, - это отсутствие лихорадки, ему действительно лучше в связи с повышением уровня насыщения кислородом. Вчера утром мы были очень обеспокоены. У него был жар, и уровень кислорода быстро падал. Тем не менее, в типичном для него стиле, президент был на ногах", - сказал он.

Отметим, что в пятницу официальные лица Белого дома, включая Медоуза, заявили, что Трамп испытывает "легкие симптомы" и продолжает работать.

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Напомним, американский президент сообщил о положительном тесте на коронавирус 2 октября. Он добавил, что болезнь обнаружили также у его жены Мелании Трамп.

Позже стало известно, что Трамп был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.

Телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил о плохом состоянии Трампа, добавив, что следующие 24 часа будут критическими.

После этого Трамп опубликовал видео, в котором заверил, что с ним все хорошо.

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