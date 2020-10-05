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Гірше, ніж повідомлялося: у Білому домі визнали, що приховали реальний стан здоров'я Трампа

Автор: РБК-Україна

Стан президента США Дональда Трампа, який заразився коронавірусом, в п'ятницю був набагато гірший, ніж заявили офіційні особи. Лікарі рекомендували президенту відправитися в лікарню, побачивши, що у нього піднялася температура і знизився рівень кисню в крові.

Про це заявив глава апарату Білого дому Марк Медоуз, повідомляє Reuters.

"Можу сказати вам, найважливіше, що ми бачимо зараз, - це відсутність лихоманки, йому дійсно краще в зв'язку з підвищенням рівня насичення киснем. Вчора вранці ми були дуже стурбовані. У нього був жар, і рівень кисню швидко падав. Проте , в типовому для нього стилі, президент був на ногах ", - сказав він.

Відзначимо, що в п'ятницю офіційні особи Білого дому, включаючи Медоуза, заявили, що Трамп відчуває "легкі симптоми" і продовжує працювати.

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Нагадаємо, американський президент повідомив про позитивний тест на коронавірус 2 жовтня. Він додав, що недугу виявили також в його дружини Меланії Трамп. Президент пообіцяв негайно приступити до лікування та дотримання карантину.

Пізніше стало відомо, що Трамп був госпіталізований в Національний військово-медичний центр Уолтера Ріда.

Телеканал CNN з посиланням на джерело повідомив про поганий стан Трампа, додавши, що наступні 24 години будуть критичними.

Після цього Трамп опублікував відео, у якому запевнив, що з ним все добре.

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