Не хватило миллиона: в Украине не успели сделать 10 млн прививок до конца лета

От начала вакцинальной кампании привито 5 359 417 человек, из них получили одну дозу - 5 359 415 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 722 707 человек.

"Всего проведено 9 082 122 прививки", - сообщили в Минздраве.

За минувшие сутки 150 482 человека вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 30 августа 2021 года. Одну дозу получили 50 690 человек, полностью иммунизированы - 99 792 человека.