Не вистачило мільйона: в Україні не встигли зробити 10 млн щеплень до кінця літа

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 359 417 людей, з них отримали одну дозу - 5 359 415 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 3 722 707 людей.

"Загалом проведено 9 082 122 щеплення", - повідомили у МОЗ.

За минулу добу 150 482 людини вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 30 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 50 690 людей, повністю імунізовані - 99 792 людини.