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Хватит для 150 млн американцев: Moderna ускоряет поставки COVID-вакцины в США

Автор: Инна Собора

Американская фармацевтическая и биотехнологическая компания Moderna ускоряет процесс поставки вакцин от коронавируса в США. Всего договорились о закупке 300 миллионов доз вакцины, чего должно хватить для вакцинации 150 млн американцев.

Об этом пишет "Голос Америки".

Так, к концу мая компания поставит в США вторую партию вакцины в количестве 100 миллионов доз. Ранее компания обязалась поставить в США вторую партию вакцины в июне.Срок поставки третьей партии также ускорен - она будет доставлена до конца июля вместо конца сентября.

На данный момент компания поставила в США более 45 миллионов вакцины COVID-19, еще 33 миллиона доз уже упакованы и находятся на различных стадиях окончательного производства.

Компания рассчитывает поставить до 35 миллионов доз в месяц в феврале и марте, и до 50 миллионов доз в месяц с апреля по конец июля.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что власти сталкиваются "гигантскими" логистическими проблемами, чтобы обеспечить каждого американца вакциной от коронавируса.

РБК-Украина писало, что в начале февраля в США количество людей, которые вакцинировались от COVID-19, превысило число заболевших с начала пандемии.

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Новости Украины ВакцинаСоединенные Штаты Америки
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