RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Вистачить для 150 млн американців: Moderna прискорює поставки COVID-вакцини в США

Автор: Инна Собора

Американська фармацевтична та біотехнологічна компанія Moderna прискорює процес постачання вакцин від коронавіруса в США. Всього домовилися про закупівлю 300 мільйонів доз вакцини, чого повинно вистачити для вакцинації 150 млн американців.

Про це пише "Голос Америки".

Так, до кінця травня компанія поставить в США другу партію вакцини в кількості 100 мільйонів доз. Раніше компанія зобов'язалася поставити в США другу партію вакцини в червні.Строк поставки третьої партії також прискорений - вона буде доставлена до кінця липня замість кінця вересня.

На даний момент компанія поставила в США понад 45 мільйонів вакцини COVID-19, ще 33 мільйони доз вже упаковані і знаходяться на різних стадіях остаточного виробництва.

Компанія розраховує поставити до 35 мільйонів доз на місяць в лютому і березні, і до 50 мільйонів доз на місяць з квітня по кінець липня.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що влада стикаються "гігантськими" логістичними проблемами, щоб забезпечити кожного американця вакциною від коронавіруса.

РБК-Україна писало, що на початку лютого у США кількість людей, які вакцинувалися від COVID-19, перевищила кількість хворих з початку пандемії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ВакцинаСполучені Штати Америки
Читайте також
Pfizer подала документи на реєстрацію вакцини від COVID в Україні
В Україні подали на реєстрацію вакцину AstraZeneca
Прогноз погоди