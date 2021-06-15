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В Индии готовятся начать производство новой COVID-вакцины Novavax

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Индия, Вторник 15 июня 2021 15:46
В Индии готовятся начать производство новой COVID-вакцины Novavax Фото: в Индии готовятся начать производство новой COVID-вакцины (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Институт сыворотки крови в Индии готовится начать производство в стране вакцины против COVID-19 от компании Novavax. В обнародованных накануне результатах клинических исследований сообщается об эффективности в более 90%.

Об этом заявил представитель правительства Индии Винод Кумар Пол, передает The Guardian.

"Институт сыворотки крови в Индии готовится производить в стране вакцину против COVID-19 от Novavax", - говорится в сообщении.

Биотехнологическая фирма Novavax заявила 14 июня, что ее вакцина против COVID-19 является безопасной и эффективной на 90,4%. Такие данные были получены в ходе третьего этапа клинического испытания, в котором приняли участие почти 30 000 участников из Соединенных Штатов и Мексики.

Установлено, что вакцина с двумя дозами является 100% эффективной для предотвращения среднетяжелого и тяжелого течения заболевания и на 93% эффективной против некоторых вариантов, отмечает Novavax. Компания заявила, что планирует подать разрешение в управление по контролю за продуктами и лекарствами США в третьем квартале этого года.

Напомним, компания Novavax Inc заявила в конце прошлой недели, что ее экспериментальная вакцина против COVID-19 показала иммунный ответ и защиту от южноафриканского штамма коронавируса. Вакцина NVX-CoV2373 пока не получила разрешения на использования в какой-либо стране.

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