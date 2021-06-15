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В Індії готуються почати виробництво нової COVID-вакцини Novavax

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Індія, Вівторок 15 червня 2021 15:46
В Індії готуються почати виробництво нової COVID-вакцини Novavax Фото: в Індії готуються почати виробництво нової COVID-вакцини (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Інститут сироватки крові в Індії готується почати виробництво в країні вакцини проти COVID-19 від компанії Novavax. В оприлюднених напередодні результатах клінічних досліджень повідомляється про ефективність в понад 90%.

Про це заявив представник уряду Індії Вінод Кумар Пол, передає The Guardian.

"Інститут сироватки крові в Індії готується виробляти в країні вакцину проти COVID-19 від Novavax", - йдеться в повідомленні.

Біотехнологічна фірма Novavax заявила 14 червня, що її вакцина проти COVID-19 є безпечною і ефективною на 90,4%. Такі дані були отримані в ході третього етапу клінічного випробування, в якому взяли участь майже 30 000 учасників зі Сполучених Штатів та Мексики.

Встановлено, що вакцина з двома дозами є 100% ефективною для запобігання середньотяжкому та тяжкому перебігу захворювання та 93% ефективною проти деяких варіантів, зазначає Novavax. Компанія заявила, що планує подати дозвіл до Управління з контролю за продуктами та ліками США у третьому кварталі цього року.

Нагадаємо, компанія Novavax Inc заявила наприкінці минулого тижня, що її експериментальна вакцина проти COVID-19 показала імунну відповідь і захист від південноафриканського штаму коронавірусу. Вакцина NVX-CoV2373 поки що не отримала дозволу на використання в якій-небудь країні.

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