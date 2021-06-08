В Индии начинают бесплатную COVID-вакцинацию всех взрослых: штаты отменяют карантин

В Индии правительство объявило о начале бесплатной вакцинации от коронавируса всех взрослых. Это произошло из-за того, что многие штаты начали отменять карантинные ограничения после снижения заболеваемости.

Правительство в Индии объявило, что с 21 июня все граждане старше 18 лет будут вакцинированы бесплатно, при этом центральное правительство будет распределять дозы по штатам.

Также премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что правительство решило приобретать 75% доз вакцины у производителей вакцин, включая 25% доз, выделенных штатам, и бесплатно распространять их в разные уголки страны. Это фактически означает, что Центр забирает у штатов контроль над вакцинацией.

"Мы решили, что теперь 25 процентов доз вакцинации, назначенных штатам, будет обрабатываться Центром. Он будет реализован в ближайшие две недели. И штат, и Центр будут работать в соответствии с новыми правилами в ближайшие две недели. С 21 июня бесплатные вакцины будут предоставляться лицам старше 18 лет", - сказал Моди.

Решение о распространении бесплатных вакцин последовало после того, как некоторые штаты объявили об ослаблении карантинных ограничений.