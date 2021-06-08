В Індії починають безкоштовну COVID-вакцинацію всіх дорослих: штати скасовують карантин

В Індії уряд оголосив про початок безкоштовної вакцинації від коронавірусу всіх дорослих. Це сталося через те, що багато штатів почали скасовувати карантинні обмеження після зниження захворюваності.

Уряд в Індії оголосив, що з 21 червня всі громадяни старше 18 років будуть вакциновані безкоштовно, при цьому центральний уряд буде розподіляти дози по штатах.

Також прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що уряд вирішив купувати 75% доз вакцини у виробників вакцин, включаючи 25% доз, виділених штатам, і безкоштовно поширювати їх в різні куточки країни. Це фактично означає, що Центр забирає у штатів контроль над вакцинацією.

"Ми вирішили, що тепер 25 відсотків доз вакцинації, призначених штатам, буде оброблятися Центром. Він буде реалізований в найближчі два тижні. І штат, і Центр працюватимуть відповідно до нових правил в найближчі два тижні. З 21 червня безкоштовні вакцини будуть надаватися особам старше 18 років", - сказав Моді.

Рішення про поширення безкоштовних вакцин послідувало після того, як деякі штати оголосили про ослаблення карантинних обмежень.