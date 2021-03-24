UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Индии обнаружен новый штамм коронавируса с двойной мутацией

Автор: Анастасия Рокитна

Минздрав Индии объявил об обнаружении нового штамма коронавируса с двойной мутацией. Пока неизвестно, связано ли это с ростом случаев коронавируса в стране.

Об этом сообщает Reuters.

Количество инфицированных коронавирусом в Индии достигло 11 734 058. Страна занимает третье место в мире (после США и Бразилии) по числу заразившихся.

"Хотя различные варианты коронавируса и штамм с двойной мутацией выявлены в Индии, они были обнаружены в недостаточном количестве для объяснения или установления прямой связи с увеличением случаев инфицирования в некоторых штатах", - сообщили в Минздраве страны.

Напомним, в украинском Минздраве заявили, что в Украине циркулирует мутация "британского" штамма коронавируса. Этот вирус в три раза заразнее, более агрессивный и поражает молодых людей.

Напомним, в Европейском союзе заявили, что пока не готовы делиться вакцинами с бедными странами. Этот вопрос могут рассмотреть только после улучшения ситуации с производством вакцин для ЕС.

В ВОЗ раскритиковали богатые страны из-за неравного распределения вакцин от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ИндияCOVID-19
Читайте также
"Британский" штамм коронавируса циркулирует по всей Украине: чем он опасен
В Индии во время турнира обрушилась трибуна со зрителями, пострадали около 100 человек
Прогноз погоды