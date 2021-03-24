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В Індії виявлено новий штам коронавірусу з подвійною мутацією

Автор: Анастасія Рокитна

МОЗ Індії оголосив про виявлення нового штаму коронавірусу з подвійною мутацією. Поки невідомо, чи пов'язано це із зростанням випадків коронавірусу в країні.

Про це повідомляє Reuters.

Кількість інфікованих коронавірусом в Індії досягло 11 734 058. Країна займає третє місце в світі (після США і Бразилії) по числу тих, що заразилися.

"Хоча різні варіанти коронавірусу і штам з подвійною мутацією виявлені в Індії, вони були виявлені у недостатній кількості для пояснення або встановлення прямого зв'язку із збільшенням випадків інфікування в деяких штатах", - повідомили в Мінохоронздоров'я країни.

Нагадаємо, в українському МОЗ заявили, що в Україні циркулює мутація "британського" штаму коронавірусу. Цей вірус в три рази заразніший, більш агресивний і вражає молодих людей.

Нагадаємо, в Європейському союзі заявили, що поки не готові ділитися вакцинами з бідними країнами. Це питання можуть розглянути тільки після поліпшення ситуації з виробництвом вакцин для ЄС.

У ВООЗ розкритикували багаті країни через нерівний розподіл вакцин від коронавірусу.

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