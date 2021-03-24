В Індії виявлено новий штам коронавірусу з подвійною мутацією

МОЗ Індії оголосив про виявлення нового штаму коронавірусу з подвійною мутацією. Поки невідомо, чи пов'язано це із зростанням випадків коронавірусу в країні.
Про це повідомляє Reuters.
Кількість інфікованих коронавірусом в Індії досягло 11 734 058. Країна займає третє місце в світі (після США і Бразилії) по числу тих, що заразилися.
"Хоча різні варіанти коронавірусу і штам з подвійною мутацією виявлені в Індії, вони були виявлені у недостатній кількості для пояснення або встановлення прямого зв'язку із збільшенням випадків інфікування в деяких штатах", - повідомили в Мінохоронздоров'я країни.
Нагадаємо, в українському МОЗ заявили, що в Україні циркулює мутація "британського" штаму коронавірусу. Цей вірус в три рази заразніший, більш агресивний і вражає молодих людей.
Нагадаємо, в Європейському союзі заявили, що поки не готові ділитися вакцинами з бідними країнами. Це питання можуть розглянути тільки після поліпшення ситуації з виробництвом вакцин для ЄС.
У ВООЗ розкритикували багаті країни через нерівний розподіл вакцин від коронавірусу.