В Индии обнаружили "южноафриканский" и "бразильский" штаммы COVID-19

В прошлом месяце южноафриканский вариант был обнаружен у четырех человек, а в этом месяце - у одного бразильца. Власти Индии заявляют, что эти штаммы могут легче инфицировать легкие человека, чем британский.

Сейчас правительство Индии рассматривает вопрос о введении ПЦР-тестов для всех людей, которые приезжают из Бразилии и Южной Африки. Сейчас такое правило действует для тех, кто прилетает из Великобритании.

"Прямых рейсов из Южно-Африканской Республики и Бразилии нет, поэтому Министерство здравоохранения и Министерство гражданской авиации находятся на связи относительно шагов, которые следует предпринять по этому вопросу", - сказал министр здравоохранения Индии Раджеш Бхушан на пресс-конференции.

За последние сутки количество случаев инфицирования COVID-19 в Индии возросло на 9121, за все время пандемии насчитывается 10,93 миллиона случаев. Страна уступает в статистике заболевания коронавирусом только США.

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