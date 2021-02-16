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В Індії виявили "південноафриканський" і "бразильський" штами COVID-19

Автор: РБК-Україна

В Індії зафіксували "південноафриканський" і "бразильський" варіанти коронавірусу. "Британський" штам COVID-19 наразі зареєстровано у 187 осіб.

Про це повідомляє Reuters.

Минулого місяця південноафриканський варіант був виявлений у чотирьох людей, а цього місяця - у одного бразильця. Влада Індії заявляє, що ці штами можуть легше інфікувати легені людини, ніж британський.

Зараз уряд Індії розглядає питання про запровадження ПЛР-тестів для всіх людей, які приїжджають з Бразилії та Південної Африки. Наразі таке правило діє для тих, хто прилітає з Великобританії.

"Прямих рейсів з Південно-Африканської Республіки та Бразилії немає, тому Міністерство охорони здоров'я та Міністерство цивільної авіації знаходяться на зв'язку щодо кроків, які слід вжити з цього питання", - сказав міністр охорони здоров'я Індії Раджеш Бхушан на прес-конференції.

За останню добу кількість випадків інфікування COVID-19 в Індії зросла на 9121, за весь час пандемії там налічується 10,93 мільйона випадків. Країна поступається в статистиці захворювання коронавірусом лише США.

Як відомо, 16 січня в Індії почалася наймасштабніша у світі кампанія вакцинації від COVID-19.

Кампанію запустив прем'єр-міністр країни Нарендра Моді з метою взяти під контроль пандемію. Уряд планує вакцинувати близько 300 млн осіб двома дозами в перші шість-вісім місяців року.

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