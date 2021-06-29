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В Индии одобрили экстренное использование COVID-вакцины Moderna

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Индия, Вторник 29 июня 2021 18:01
В Индии одобрили экстренное использование COVID-вакцины Moderna Фото: в Индии одобрили экстренное использование COVID-вакцины Moderna (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Индия 29 июня разрешила экстренное использование вакцины против COVID-19 от компании Moderna. Страна пытается активизировать процесс вакцинации после рекордной вспышки инфекции и роста уровня смертности.

Об этом сообщает AFP.

Вакцина Moderna - четвертая, одобренная после Covishield и Covaxin от Oxford-AstraZeneca, разработанных индийской компанией Bharat Biotech, и российского Sputnik V.

"Я рад сообщить, что заявке, полученной от Moderna через их индийского партнера Cipla, было предоставлено EUA (разрешение на экстренное использование). Наши усилия по привлечению других разработанных в мире вакцин, в частности Pfizer и J&J (Johnson & Johnson), также продолжаются", - сказал член правительственного совещательного органа NITI Винод К. Пол.

Он добавил, что утверждение откроет путь для ввоза в Индию других вакцин иностранного производства.

Отметим, Индия является второй в мире по уровню заражения коронавирусом - 30 миллионов случаев заболевания и почти 398 000 смертей.

Напомним, в Дели планируют вакцинировать от коронавируса всех бездомных в течение месяца. В первый день вакцинации 150 человек уже получили прививки.

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