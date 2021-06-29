В Индии одобрили экстренное использование COVID-вакцины Moderna
Индия 29 июня разрешила экстренное использование вакцины против COVID-19 от компании Moderna. Страна пытается активизировать процесс вакцинации после рекордной вспышки инфекции и роста уровня смертности.
Об этом сообщает AFP.
Вакцина Moderna - четвертая, одобренная после Covishield и Covaxin от Oxford-AstraZeneca, разработанных индийской компанией Bharat Biotech, и российского Sputnik V.
"Я рад сообщить, что заявке, полученной от Moderna через их индийского партнера Cipla, было предоставлено EUA (разрешение на экстренное использование). Наши усилия по привлечению других разработанных в мире вакцин, в частности Pfizer и J&J (Johnson & Johnson), также продолжаются", - сказал член правительственного совещательного органа NITI Винод К. Пол.
Он добавил, что утверждение откроет путь для ввоза в Индию других вакцин иностранного производства.
Отметим, Индия является второй в мире по уровню заражения коронавирусом - 30 миллионов случаев заболевания и почти 398 000 смертей.
Напомним, в Дели планируют вакцинировать от коронавируса всех бездомных в течение месяца. В первый день вакцинации 150 человек уже получили прививки.