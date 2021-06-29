В Індії схвалили екстрене використання COVID-вакцини Moderna

Індія 29 червня дозволила екстрене використання вакцини проти COVID-19 від компанії Moderna. Країна намагається активізувати процес вакцинації після рекордного спалаху інфекції та зростання рівня смертності.

Вакцина Moderna - четверта, схвалена після Covishield і Covaxin від Oxford-AstraZeneca, розроблених індійською фірмою Bharat Biotech, та російського Sputnik V.

"Я радий повідомити, що заявці, отриманій від Moderna через їх індійського партнера Cipla, було надано EUA (дозвіл на екстрене використання). Наші зусилля щодо залучення інших розроблених у світі вакцин, зокрема Pfizer та J&J (Johnson & Johnson), також продовжуються", - сказав член урядового дорадчого органу NITI Вінод К. Пол.

Він додав, що затвердження відкриє шлях для ввезення в Індію інших вакцин іноземного виробництва.

Зазначимо, Індія є другою у світі за рівнем зараження коронавірусом - 30 мільйонів випадків захворювання та майже 398 000 смертей.