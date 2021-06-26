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В столице Индии хотят вакцинировать всех бездомных за месяц: уже привиты 150 человек

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Индия, Суббота 26 июня 2021 06:59
В столице Индии хотят вакцинировать всех бездомных за месяц: уже привиты 150 человек Фото: в Индии вакцинируют бездомных (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В столице Индии Дели хотят вакцинировать от коронавируса всех бездомных в течение месяца. В первый день вакцинации по специальной программе от правительства, вакцины от коронавируса уже получили 150 человек.

Об этом сообщает ThePrint.

Правительство Дели стремится вакцинировать всех бездомных, живущих в ночлежках, в течение месяца. Для этого организовуют специальные лагеря.

Совет по улучшению городского жилья Дели организовал первый лагерь вакцинации для бездомных в ночном приюте Ямуна Пушта. В первый день вакцинации в этом лагере вакцину от коронавируса 150 бездомных. В субботу еще один такой лагерь откроется в парке Данди на севере Дели.

"У нас есть около 209 ночлежек, действующих по всему городу, где находят убежище около 52 000 человек. Мы стремимся вакцинировать всех таких людей в течение месяца", - сказал управляющий ночлежки.

В ближайшие дни появится еще больше таких лагерей вакцинации для бездомных. За короткий период времени планируют вакцинировать как можно больше людей. Поскольку большинство бездомных не имеет мобильных телефонов или удостоверения личности, официальные лица проводят специальные сессии, позволяющие регистрировать таких претендентов на специальном портале.

Напомним, в Индии принялись обучать медиков борьбе с коронавирусам. Там ожидают третью волну.

Ранее сообщалось, что в Индии выявили фейковые центры вакцинации от коронавируса. Вместо вакцины людям кололи обычный физраствор.

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