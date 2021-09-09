В Индии отменили Фестиваль Ганеши из-за COVID-19: праздновать можно только дома

Управлением по стихийными бедствиями Дели заявило, что празднования Ганеша Чатурти в общественных местах в столице страны запрещены из-за пандемии коронавируса.

Толпамзапретили собираться вместе в общественных местах. Жителям Индии посоветовали отмечать большой праздник, не выходя из дома.

Фестиваль Ганеши в Индии - это большой, яркий праздник, который проводят в честь Дня рождения бога Ганеши. Ганеши - индийский бог (с головой слона) мудрости, изобилия и удачи. На фестивалях и шествиях в его честь ежегодно принимают участие тысячи местных жителей и туристов. Празднование Ганеша Чатурти длится не менее 10 дней.