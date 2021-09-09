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В Індії скасували Фестиваль Ганеші через COVID-19: святкувати можна тільки вдома

Автор: Наталья Скороход

В Індії скасували Фестиваль Ганеші через пандемію коронавірусу. Масові святкування заборонені, відзначати свято можна тільки вдома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The print.

Управління з питань стихійних лих Делі заявило, що святкування Ганеша Чатурті в громадських місцях у столиці країни заборонені через пандемію коронавірусу.

Натовпам заборонили збиратися разом у громадських місцях. Жителям Індії порадили відзначати велике свято, не виходячи з дому.

Фестиваль Ганеші в Індії - це велике, яскраве свято, яке проводять на честь Дня народження бога Ганеші. Ганеші - індійський бог (з головою слона) мудрості, достатку й удачі. На фестивалях і ходах на його честь щорічно беруть участь тисячі місцевих жителів і туристів. Святкування Ганеша Чатурті триває не менше 10 днів.

Нагадаємо, що в Індії виявили новий смертельний вірус. Ним захворіли 11 осіб.

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