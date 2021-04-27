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В Индии призывают носить защитные маски дома: власти объяснили почему

Автор: Анастасия Рокитна

В Индии призвали граждан носить защитные маски дома. Причиной является вспышка коронавируса в стране.

Об этом заявил представитель департамента здравоохранения Национального института трансформации Индии и глава национальной целевой группы по борьбе с COVID-19 доктор Винод Кумар Пол, сообщает Hindustan Times.

Он подчеркнул, что инфицированному коронавирусом человеку также необходимо носить маску, находясь в доме, чтобы предотвратить заражение других членов семьи.

"Пришло время начинать носить маски и в иных случаях, в том числе в тех случаях, когда мы находимся в наших домах. Раньше мы говорили о том, чтобы носить их только вне дома, но, поскольку инфекция распространилась, будет лучше, если мы начнем надевать маски в наших домах, когда мы сидим с кем-то", - заявил он.

Отметим, суточный рост количества инфицированных в Индии пятый день подряд демонстрирует рекордные показатели. За прошедшие сутки в стране был зафиксирован 352 991 новый случай инфицирования коронавирусом, что стало очередным рекордом.

Напомним, США направят Индии пакет помощи для борьбы с COVID-19.

Как писало РБК-Украина, в Индии зафиксировали новый штамм коронавируса. Так называемый "индийский" штамм имеет сразу две мутации.

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