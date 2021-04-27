В Індії закликають носити захисні маски вдома: влада пояснила чому

Про це заявив представник Департаменту охорони здоров'я Національного Інституту трансформації Індії і голова Національної цільової групи по боротьбі з COVID-19 доктор Вінод Кумар Пол, повідомляє Hindustan Times .

Він підкреслив, що інфікованій коронавірусом людині також необхідно носити маску, перебуваючи в будинку, щоб запобігти зараженню інших членів сім'ї.

"Прийшов час починати носити маски і в інших випадках, в тому числі в тих випадках, коли ми знаходимося в наших будинках. Раніше ми говорили про те, щоб носити їх тільки поза домом, але, оскільки інфекція поширилася, буде краще, якщо ми почнемо надягати маски в наших будинках, коли ми сидимо з кимось", - заявив він.

Зазначимо, добове зростання кількості інфікованих в Індії п'ятий день поспіль демонструє рекордні показники. За минулу добу в країні був зафіксований 352 991 новий випадок інфікування коронавірусом, що стало черговим рекордом.