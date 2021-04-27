RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Індії закликають носити захисні маски вдома: влада пояснила чому

Автор: Анастасія Рокитна

В Індії закликали громадян носити захисні маски вдома. Причиною є спалах коронавірусу в країні.

Про це заявив представник Департаменту охорони здоров'я Національного Інституту трансформації Індії і голова Національної цільової групи по боротьбі з COVID-19 доктор Вінод Кумар Пол, повідомляє Hindustan Times.

Він підкреслив, що інфікованій коронавірусом людині також необхідно носити маску, перебуваючи в будинку, щоб запобігти зараженню інших членів сім'ї.

"Прийшов час починати носити маски і в інших випадках, в тому числі в тих випадках, коли ми знаходимося в наших будинках. Раніше ми говорили про те, щоб носити їх тільки поза домом, але, оскільки інфекція поширилася, буде краще, якщо ми почнемо надягати маски в наших будинках, коли ми сидимо з кимось", - заявив він.

Зазначимо, добове зростання кількості інфікованих в Індії п'ятий день поспіль демонструє рекордні показники. За минулу добу в країні був зафіксований 352 991 новий випадок інфікування коронавірусом, що стало черговим рекордом.

Нагадаємо, США направлять Індії пакет допомоги для боротьби з COVID-19.

Як писало РБК-Україна, в Індії зафіксували новий штам коронавірусу. Так званий "індійський" штам має відразу дві мутації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Індія