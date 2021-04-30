В Индии прогнозируют на следующую неделю пик заболеваемости COVID
Пик заболеваемости коронавирусом в Индии может быть достигнут в период 3-5 мая, согласно математической модели группы ученых, консультирующих правительство. Это на несколько дней раньше, чем предполагалось ранее, ведь вирус распространяется быстрее, чем ожидалось.
Об этом сообщает Reuters.
Вторая по численности населения страна мира ежедневно сообщала о более 300 000 новых случаев коронавируса в течение девяти дней подряд, достигнув в пятницу еще одного мирового рекорда - 386 452.
Эта вспышка привела к кризису в области здравоохранения в Индии, что заставило правительство искать кислород, лекарства и другие товары первой необходимости в странах мира.
"Мы думаем, что к следующей неделе ежедневные случаи заболеваний в масштабах всей страны достигнут максимума", - сказал М. Видясагар, руководитель назначенной правительством группы ученых, моделирующих развитие эпидемии в стране.
В презентации 2 апреля группа ученых заявляла, что количество случаев коронавируса достигнет максимума в период между 5 и 10 мая.
Первая волна пандемии в Индии достигла максимума в середине сентября - 97 894 случаев за сутки. Сейчас в стране ежедневно регистрируется как минимум втрое больше случаев заражения, общее количество случаев заболевания составляет 18,8 миллиона при 208 000 смертей.
Видьясагар, отметил, что реальное количество инфицирований может быть в 50 раз больше, поскольку многие люди переносят болезнь бессимптомно.
Накануне в Индии зафиксировали новый антирекорд по количеству новых случаев коронавируса. За среду в стране подтвердили почти 380 тысяч новых случаев инфицирования.
Причиной такой масштабной вспышки является новый штамм коронавируса, который уже назвали "индийским". Этот штамм имеет сразу две мутации.