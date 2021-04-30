В Індії прогнозують на наступний тиждень пік захворюваності на COVID

Пік захворюваності на коронавірус в Індії може бути досягнутий в період 3-5 травня, згідно з математичною моделлю групи вчених, які консультують уряд. Це на декілька днів раніше, ніж передбачалося раніше, адже вірус поширюється швидше, ніж очікувалося.

Про це повідомляє Reuters .

Друга за чисельністю населення країна світу щодня повідомляла про понад 300 000 нових випадків коронавірусу протягом дев’яти днів поспіль, досягши в п’ятницю ще одного світового рекорду - 386 452.

Цей спалах призвів до кризи в галузі охорони здоров’я в Індії, що змусило уряд шукати кисень, ліки та інші товари першої необхідності у країнах світу.

"Ми думаємо, що до наступного тижня щоденні випадки захворювань в масштабах всієї країни досягнуть максимуму", - сказав М.Від'ясагар, керівник призначеної урядом групи вчених, що моделюють розвиток епідемії в країні.

У презентації 2 квітня група вчених заявляла, що кількість випадків коронавірусу досягне максимуму у період між 5 і 10 травня.

Перша хвиля пандемії в Індії досягла максимуму в середині вересня - 97 894 випадків за добу. Зараз у країні щодня реєструється щонайменше втричі більше випадків зараження, загальна кількість випадків захворювання становить 18,8 мільйона при 208 000 смертей.

Від'ясагар, наголосив, що реальна кількість інфікувань може бути у 50 разів більша, оскільки багато людей переносять хворобу безсимптомно.