В Індії прогнозують на наступний тиждень пік захворюваності на COVID
Пік захворюваності на коронавірус в Індії може бути досягнутий в період 3-5 травня, згідно з математичною моделлю групи вчених, які консультують уряд. Це на декілька днів раніше, ніж передбачалося раніше, адже вірус поширюється швидше, ніж очікувалося.
Про це повідомляє Reuters.
Друга за чисельністю населення країна світу щодня повідомляла про понад 300 000 нових випадків коронавірусу протягом дев’яти днів поспіль, досягши в п’ятницю ще одного світового рекорду - 386 452.
Цей спалах призвів до кризи в галузі охорони здоров’я в Індії, що змусило уряд шукати кисень, ліки та інші товари першої необхідності у країнах світу.
"Ми думаємо, що до наступного тижня щоденні випадки захворювань в масштабах всієї країни досягнуть максимуму", - сказав М.Від'ясагар, керівник призначеної урядом групи вчених, що моделюють розвиток епідемії в країні.
У презентації 2 квітня група вчених заявляла, що кількість випадків коронавірусу досягне максимуму у період між 5 і 10 травня.
Перша хвиля пандемії в Індії досягла максимуму в середині вересня - 97 894 випадків за добу. Зараз у країні щодня реєструється щонайменше втричі більше випадків зараження, загальна кількість випадків захворювання становить 18,8 мільйона при 208 000 смертей.
Від'ясагар, наголосив, що реальна кількість інфікувань може бути у 50 разів більша, оскільки багато людей переносять хворобу безсимптомно.
Напередодні в Індії зафіксували новий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу. За середу в країні підтвердили майже 380 тисяч нових випадків інфікування.
Причиною такого масштабного спалаху є новий штам коронавірусу, який вже назвали "індійським". Цей штам має одразу дві мутації.