В Индии прогнозируют на следующую неделю пик заболеваемости COVID

Вторая по численности населения страна мира ежедневно сообщала о более 300 000 новых случаев коронавируса в течение девяти дней подряд, достигнув в пятницу еще одного мирового рекорда - 386 452.

Эта вспышка привела к кризису в области здравоохранения в Индии, что заставило правительство искать кислород, лекарства и другие товары первой необходимости в странах мира.

"Мы думаем, что к следующей неделе ежедневные случаи заболеваний в масштабах всей страны достигнут максимума", - сказал М. Видясагар, руководитель назначенной правительством группы ученых, моделирующих развитие эпидемии в стране.

В презентации 2 апреля группа ученых заявляла, что количество случаев коронавируса достигнет максимума в период между 5 и 10 мая.

Первая волна пандемии в Индии достигла максимума в середине сентября - 97 894 случаев за сутки. Сейчас в стране ежедневно регистрируется как минимум втрое больше случаев заражения, общее количество случаев заболевания составляет 18,8 миллиона при 208 000 смертей.

Видьясагар, отметил, что реальное количество инфицирований может быть в 50 раз больше, поскольку многие люди переносят болезнь бессимптомно.