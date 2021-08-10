В Индии разрешили вакцинироваться иностранцам

Иностранные граждане, проживающие в Индии , теперь могут зарегистрироваться на портале CoWin для получения вакцины от COVID-19. Об этом заявило в понедельник Министерство здравоохранения и благополучия семьи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The print.

Для регистрации на специальном портале CoWin иностранные граждане могут использовать свой паспорт в качестве удостоверения личности.

"Значительное количество иностранных граждан проживает в Индии, особенно в крупных мегаполисах. В этих регионах потенциал распространения COVID-19 высок из-за более высокой плотности населения. Чтобы предотвратить любую возможность такого случая, важно вакцинировать всех лиц, имеющих право на вакцинацию", - заявили в министерстве.

Также в министерстве добавили, что такая инициатива обеспечит безопасность иностранных граждан, проживающих в Индии.