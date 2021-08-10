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В Индии разрешили вакцинироваться иностранцам

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Индия, Вторник 10 августа 2021 02:18
В Индии разрешили вакцинироваться иностранцам Фото: в Индии вакцинируют иностранцев (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Иностранные граждане, проживающие в Индии, теперь могут зарегистрироваться на портале CoWin для получения вакцины от COVID-19. Об этом заявило в понедельник Министерство здравоохранения и благополучия семьи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The print.

Для регистрации на специальном портале CoWin иностранные граждане могут использовать свой паспорт в качестве удостоверения личности.

"Значительное количество иностранных граждан проживает в Индии, особенно в крупных мегаполисах. В этих регионах потенциал распространения COVID-19 высок из-за более высокой плотности населения. Чтобы предотвратить любую возможность такого случая, важно вакцинировать всех лиц, имеющих право на вакцинацию", - заявили в министерстве.

Также в министерстве добавили, что такая инициатива обеспечит безопасность иностранных граждан, проживающих в Индии.

"Это также снизит возможность дальнейшей передачи инфекции от непривитых лиц, проживающих в Индии. Это также обеспечит общую безопасность от дальнейшей передачи вируса COVID-19", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Индии в одном из городов вакцинировали все взрослое население полностью.

Ранее сообщалось, что Израиль начал вакцинировать население третьей дозой вакцины.

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