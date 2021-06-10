В Индии сообщили о самом высоком приросте умерших от COVID в сутки в мире

Утром 10 июня в Индии заявили о самом высоком суточном приросте смертности в результате COVID-19 от начала пандемии - 6148 человек. Это самый высокий показатель в мире.

Вместе с тем указано, что страна пересмотрела предыдущие показатели смертности, учитывая больных, находящихся дома или в частных больницах. Поэтому не все жертвы COVID из этого числа умерли за прошедшие сутки.

Указано, что соответствующий отчет готовили в течение 15-20 дней. Всего с начала пандемии в Индии зарегистрировали 359 676 умерших вследствие COVID-19.

В государстве обнаружили еще 94 052 новых случая заражения коронавирусом. В результате общее количество инфицированных в стране возросло до 29 183 121. А 27 655 493 пациентов уже выздоровели от коронавирусной болезни.