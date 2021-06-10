В Индии сообщили о самом высоком приросте умерших от COVID в сутки в мире

Утром 10 июня в Индии заявили о самом высоком суточном приросте смертности в результате COVID-19 от начала пандемии - 6148 человек. Это самый высокий показатель в мире.
Об этом сообщает The Times of India.
Вместе с тем указано, что страна пересмотрела предыдущие показатели смертности, учитывая больных, находящихся дома или в частных больницах. Поэтому не все жертвы COVID из этого числа умерли за прошедшие сутки.
Указано, что соответствующий отчет готовили в течение 15-20 дней. Всего с начала пандемии в Индии зарегистрировали 359 676 умерших вследствие COVID-19.
В государстве обнаружили еще 94 052 новых случая заражения коронавирусом. В результате общее количество инфицированных в стране возросло до 29 183 121. А 27 655 493 пациентов уже выздоровели от коронавирусной болезни.
Напомним, в Индии правительство объявило о начале бесплатной вакцинации от коронавируса всех взрослых. Это произошло потому, что многие штаты начали отменять карантин после снижения заболеваемости.
Как писало РБК-Украина, в Индии снизилась заболеваемость коронавирусом. Зафиксировали новый рекорд.
Ранее сообщалось, что страна заказала 300 млн доз неутвержденной вакцины. Ее изготавливают в Индии.