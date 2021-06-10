В Індії повідомили про найвищий приріст померлих від COVID за добу у світі

Зранку 10 червня в Індії заявили про найвищий добовий приріст смертності внаслідок COVID-19 від початку пандемії - 6148 людей. Це найвищий показник у світі.
Разом з тим вказано, що країна переглянула попередні показники смертності, врахувавши хворих, які перебували вдома або в приватних лікарнях. Тому не всі жертви COVID з цього числа померли протягом минулої доби.
Вказано, що відповідний звіт готували впродовж 15-20 днів. Загалом від початку пандемії в Індії зареєстрували 359 676 померлих внаслідок COVID-19.
У державі виявили ще 94 052 нових випадки зараження коронавірусом. Внаслідок цього загальна кількість інфікованих в країні зросла до 29 183 121. А 27 655 493 пацієнтів вже одужали від коронавірусної хвороби.
Нагадаємо, в Індії уряд оголосив про початок безкоштовної вакцинації від коронавірусу всіх дорослих. Це сталося через те, що багато штатів почали скасовувати карантинні обмеження після зниження захворюваності.
Як писало РБК-Україна, в Індії знизилася захворюваність коронавірусом. Зафіксували новий рекорд.
Раніше повідомлялося, що країна замовила 300 млн доз незатвердженої вакцини. Її виготовляють в Індії.