В Индии суд будет наказывать чиновников за нехватку кислорода для COVID-больных в больницах

венадцать пациентов, в том числе и врач, умерли в субботу в больнице в Нью-Дели после того, как на 80 минут закончился запас кислорода.

Высокий суд в Нью-Дели заявил, что начнет наказывать правительственных чиновников, если кислород в больницы не будет доставлен вовремя.

Отметим, что в Индии правительство использует железную дорогу, военно-воздушные силы и военно-морской флот, чтобы доставить цистерны с кислородом в больницы. Однако проблема в том, что не во все районы кислород удается доставить вовремя.

При этом в