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В Индии суд будет наказывать чиновников за нехватку кислорода для COVID-больных в больницах

Автор: Наталья Скороход

В Индии суд будет наказывать чиновников за нехватку кислорода и лекарств в больницах, где лечат больных коронавирусом. Несколько больниц уже подали в суд на правительство за то, что их не обеспечили кислородом и другими средствами для борьбы с COVID-19.

Об этом сообщает Associated Press.

венадцать пациентов, в том числе и врач, умерли в субботу в больнице в Нью-Дели после того, как на 80 минут закончился запас кислорода.

Высокий суд в Нью-Дели заявил, что начнет наказывать правительственных чиновников, если кислород в больницы не будет доставлен вовремя.

Отметим, что в Индии правительство использует железную дорогу, военно-воздушные силы и военно-морской флот, чтобы доставить цистерны с кислородом в больницы. Однако проблема в том, что не во все районы кислород удается доставить вовремя.

При этом в

Напомним, в Индии зафиксировали рекордное число смертей от коронавируса. Там за сутки умерло 3689 человек.

Ранее сообщалось, что в Индии люди покупают лекарства на черном рынке, чтоб спасти от коронавируса своих родных.

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