В Индии суд будет наказывать чиновников за нехватку кислорода для COVID-больных в больницах

В Индии суд будет наказывать чиновников за нехватку кислорода и лекарств в больницах, где лечат больных коронавирусом. Несколько больниц уже подали в суд на правительство за то, что их не обеспечили кислородом и другими средствами для борьбы с COVID-19.
Об этом сообщает Associated Press.
венадцать пациентов, в том числе и врач, умерли в субботу в больнице в Нью-Дели после того, как на 80 минут закончился запас кислорода.
Высокий суд в Нью-Дели заявил, что начнет наказывать правительственных чиновников, если кислород в больницы не будет доставлен вовремя.
Отметим, что в Индии правительство использует железную дорогу, военно-воздушные силы и военно-морской флот, чтобы доставить цистерны с кислородом в больницы. Однако проблема в том, что не во все районы кислород удается доставить вовремя.
При этом в
Напомним, в Индии зафиксировали рекордное число смертей от коронавируса. Там за сутки умерло 3689 человек.
Ранее сообщалось, что в Индии люди покупают лекарства на черном рынке, чтоб спасти от коронавируса своих родных.