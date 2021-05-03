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В Індії суд каратиме чиновників за нестачу кисню для COVID-хворих у лікарнях

Автор: Наталья Скороход

В Індії суд каратиме чиновників за нестачу кисню і ліків у лікарнях, де лікують хворих коронавірусом. Кілька лікарень вже подали до суду на уряд за те, що їх не забезпечили киснем та іншими засобами для боротьби з COVID-19.

Про це повідомляє Associated Press.

віднадцять пацієнтів, у тому числі і лікар, померли в суботу в лікарні в Нью-Делі після того, як на 80 хвилин закінчився запас кисню.

Високий суд в Нью-Делі заявив, що почне карати урядовців, якщо кисень в лікарні не буде доставлений вчасно.

Відзначимо, що в Індії уряд використовує залізницю, військово-повітряні сили і військово-морський флот, щоб доставити цистерни з киснем в лікарні. Однак проблема в тому, що не в усі райони кисень вдається доставити вчасно.

При цьому в

Нагадаємо, в Індії зафіксували рекордну кількість смертей від коронавірусу. Там за добу померло 3689 осіб.

Раніше повідомлялося, що в Індії люди купують ліки на чорному ринку, щоб врятувати від коронавірусу своїх рідних.

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