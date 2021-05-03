В Індії суд каратиме чиновників за нестачу кисню для COVID-хворих у лікарнях

віднадцять пацієнтів, у тому числі і лікар, померли в суботу в лікарні в Нью-Делі після того, як на 80 хвилин закінчився запас кисню.

Високий суд в Нью-Делі заявив, що почне карати урядовців, якщо кисень в лікарні не буде доставлений вчасно.

Відзначимо, що в Індії уряд використовує залізницю, військово-повітряні сили і військово-морський флот, щоб доставити цистерни з киснем в лікарні. Однак проблема в тому, що не в усі райони кисень вдається доставити вчасно.

При цьому в