Индия, Греция, Румыния и четыре штата США: Япония включает новые страны в список ограничений

Япония пополнила список стран, путешественники из которых будут подвергаться более строгим правилам при въезде. На этот раз в список ограничений попали Индия, Греция, Румыния и четыре штата США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan times.
Новые ограничения введены правительством в рамках усилий по предотвращению распространения штамма коронавируса "Омикрон". Путешественники из Индии, Греции, Румынии и таких штатов США, как Колорадо, Гавайи, Миннесота и Нью-Йорк должны будут провести три дня из двухнедельного карантинного периода в назначенных правительством учреждениях.
Напомним, что в Японии штамму "Омикрон" присвоили самый высокий уровень опасности. Это грозит новыми ограничениями на въезд в страну.