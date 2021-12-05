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Индия, Греция, Румыния и четыре штата США: Япония включает новые страны в список ограничений

Автор: Наталья Скороход

Япония пополнила список стран, путешественники из которых будут подвергаться более строгим правилам при въезде. На этот раз в список ограничений попали Индия, Греция, Румыния и четыре штата США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan times.

Новые ограничения введены правительством в рамках усилий по предотвращению распространения штамма коронавируса "Омикрон". Путешественники из Индии, Греции, Румынии и таких штатов США, как Колорадо, Гавайи, Миннесота и Нью-Йорк должны будут провести три дня из двухнедельного карантинного периода в назначенных правительством учреждениях.

Напомним, что в Японии штамму "Омикрон" присвоили самый высокий уровень опасности. Это грозит новыми ограничениями на въезд в страну.

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