Індія, Греція, Румунія і чотири штати США: Японія включає нові країни в список обмежень

Японія поповнила список країн, мандрівники з яких будуть піддаватися більш суворим правилам при в'їзді. Цього разу в список обмежень потрапили Індія, Греція, Румунія і чотири штати США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan times.
Нові обмеження введені урядом в рамках зусиль щодо запобігання поширенню штаму коронавірусу "Омікрон". Мандрівники з Індії, Греції, Румунії та таких штатів США, як Колорадо, Гаваї, Міннесота і Нью-Йорк повинні будуть провести три дні з двотижневого карантинного періоду в призначених урядом установах.
Нагадаємо, що в Японії штаму "Омікрон" присвоїли найвищий рівень небезпеки. Це загрожує новими обмеженнями на в'їзд в країну.