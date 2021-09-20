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Индия может открыть границы для туристов в ближайшее время

Автор: Артур Родивилов

Власти Индии планируют открыть страну для иностранных туристов. Об этом они объявят в ближайшие десять дней.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Hindu.

Руководители Министерства внутренних дел Индии обсуждают со всеми заинтересованными сторонами предполагаемую дату и условия открытия страны для иностранных туристов.

Первым пяти тысячам туристов могут вручить бесплатные визы в попытке возродить секторы туризма, гостеприимства и авиации, пострадавшие от пандемии COVID-19 с марта 2020 года, когда было объявлено о национальном локдауне.

В воскресенье, 19 сентября, в Индии было зарегистрировано 30 773 новых случая, в то время как число активных случаев снизилось до 320 тысяч. Страна остается на втором месте в мире по количеству зарегистрированных случаев коронавируса с начала пандемии.

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