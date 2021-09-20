Індія може відкрити кордони для туристів найближчим часом

Влада Індії планує відкрити країну для іноземних туристів. Про це вона оголосить в найближчі десять днів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Hindu .

Керівники Міністерства внутрішніх справ Індії обговорюють з усіма зацікавленими сторонами передбачувану дату та умови відкриття країни для іноземних туристів.

Першим п'яти тисячам туристів можуть вручити безплатні візи в спробі відродити сектори туризму, гостинності та авіації, які постраждали від пандемії COVID-19 з березня 2020 року, коли було оголошено про національний локдаун.

У неділю, 19 вересня, в Індії було зареєстровано 30 773 нових випадки, в той час, як число активних випадків знизилося до 320 тисяч. Країна залишається на другому місці у світі за кількістю зареєстрованих випадків коронавірусу з початку пандемії.