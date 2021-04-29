Индия получит кислород для COVID-больных от 40 стран мира
Ряд стран мира решили помочь Индии в борьбе с серьезной вспышкой коронавируса. В Индии сейчас критическая недостаточность кислорода для пациентов с COVID-19.
Об этом заявил министр иностранных дел Индии Харш Вардхан Шрингла, передает агентство Reuters.
Как отметил министр, сегодня импорт кислорода для лечения больных COVID-19 стал приоритетом для Индии. По его словам, уже 40 стран мира вызвались поделиться с Индией своими кислородными запасами.
"Мы говорим о 550 кислородных установках, которые начнут поступать из разных мест по всему миру", - рассказал он.
Напомним, на днях в Индии зафиксировали новый антирекорд по количеству новых случаев коронавируса. За сутки в стране подтвердили почти 380 тысяч новых случаев инфицирования. Причиной такой масштабной вспышки является новый штамм коронавируса, который уже назвали "индийским". Этот штамм имеет сразу две мутации.
Новая вспышка COVID в Индии настолько серьезная, что в больницах почти не осталось свободных мест, а людям приходится покупать кислород и лекарства на "черном рынке".
Помочь Индии бороться со вспышкой COVID уже вызвались Канада, Франция, Британия, Евросоюз и Соединенные Штаты, которые оказали помощь на 100 млн долларов.