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Индия получит кислород для COVID-больных от 40 стран мира

Новина українською → Индия, Четверг 29 апреля 2021 16:04
Индия получит кислород для COVID-больных от 40 стран мира Фото: в Индии серьезная вспышка COVID-19 (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Ряд стран мира решили помочь Индии в борьбе с серьезной вспышкой коронавируса. В Индии сейчас критическая недостаточность кислорода для пациентов с COVID-19.

Об этом заявил министр иностранных дел Индии Харш Вардхан Шрингла, передает агентство Reuters.

Как отметил министр, сегодня импорт кислорода для лечения больных COVID-19 стал приоритетом для Индии. По его словам, уже 40 стран мира вызвались поделиться с Индией своими кислородными запасами.

"Мы говорим о 550 кислородных установках, которые начнут поступать из разных мест по всему миру", - рассказал он.

Напомним, на днях в Индии зафиксировали новый антирекорд по количеству новых случаев коронавируса. За сутки в стране подтвердили почти 380 тысяч новых случаев инфицирования. Причиной такой масштабной вспышки является новый штамм коронавируса, который уже назвали "индийским". Этот штамм имеет сразу две мутации.

Новая вспышка COVID в Индии настолько серьезная, что в больницах почти не осталось свободных мест, а людям приходится покупать кислород и лекарства на "черном рынке".

Помочь Индии бороться со вспышкой COVID уже вызвались Канада, Франция, Британия, Евросоюз и Соединенные Штаты, которые оказали помощь на 100 млн долларов.

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